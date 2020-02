Centenas de milhares de mexilhões foram encontrados mortos numa praia no norte da Nova Zelândia.

De acordo com especialistas, citados pelo La Vanguardia, a morte deste tipo de moluscos bivalves foi provocada por uma onda de calor que praticamente cozeu os mexilhões durante a maré baixa.

Brandon Ferguson, o pescador que descobriu os mexilhões mortos, partilhou o fenómeno no seu perfil de Facebook.

O pescador estima que, só no areal, estivessem cerca de quinhentos mil mexilhões.

Andrew Jeffs, biólogo marinho da Universidade de Auckland, explicou que os mexilhões são muito importantes para o ambiente da costa a Nova Zelândia. No entanto, o cientista acredita que, provavelmente, desaparecerão das áreas de recife, uma vez que as condições se tornarão cada vez mais adversas, especialmente durante o verão.

Um período excepcional de clima quente, combinado com marés baixas durante o meio do dia, expôs frutos do mar", explicou Andrew Jeffs.