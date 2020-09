Depois de terem sido detidas cerca de 160 pessoas no primeiro dia de protestos, o grupo de ação climática Extinction Rebellion voltou às ruas de Londres para protestar contra as alterações climáticas. Desta vez, numa manifestação junto ao parlamento, o grupo utilizou "cadáveres" simbólicos para exigir ao governo que evite uma catástrofe ambiental. Os corpos foram colocados para relembrar "todos os que morreram e vão continuar a morrer como resultado das alterações climáticas e do ecocídio".