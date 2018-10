Já passaram mais de 100 anos, mas a memória do Titanic continua presente. O famoso navio vai ser replicado ao detalhe numa nova construção designada de Titanic II.

A empresa responsável pela construção desta nova versão do Titanic, a Blue Star Line, conseguiu, por fim, autorização para a realização do projeto, depois de vários problemas com a ideia inicial.

O projeto foi concebido por Clive Palmer, um milionário e político australiano e anunciado pela primeira vez em 2012. Mas, desde logo, teve vários problemas. E em 2015 foi mesmo suspenso após dificuldades financeiras.

Mas agora, parece que o Titanic II vai mesmo ver a luz do dia: vai ser construído à imagem e semelhança do navio original, inclusivamente nas decorações interiores.

O navio terá as salas de jantar, a escadaria central e o salão de festas, à semelhança do que existia no navio original. Mais, os passageiros terão à sua disposição trajes da época que poderão vestir.

Ao contrário do navio original, o Titanic II terá barcos salva-vidas suficientes para todos os passageiros. A Blue Star Line afirmou que haverá barcos para 2400 passageiros e para uma tripulação de 900 pessoas.

De acordo com Clive Palmer, o Titanic II vai partir de Southampton, em Inglaterra, até Nova Iorque, a mesma rota que o navio original ia fazer, em 1912, antes de ter batido contra um icebergue e se ter afundado no Atlântico.

O navio seguirá a rota original, transportando passageiros de Southampton para Nova Iorque. Irá também navegar o mundo, para inspirar e encantar as pessoas enquanto atrai atenção incomparável, intriga e mistério em todos os portos que irá visitar”, informou Clive Palmer, num comunicado divulgado em setembro.

Embora tenha sido noticiado que a primeira viagem inaugural do Titanic II seria em 2022, um porta-voz da Blue Star Line confirmou ao The Guardian que ainda não existe uma data oficial.

A construção ainda não começou e os construtores do navio ainda não foram escolhidos. Depois de as devidas diligências estarem concluídas, iremos anunciar as datas finais de construção e da viagem inicial”, afirmou o porta-voz.

Clive Palmer já tinha revelado que a construção do Titanic II era um sonho de longa data.

Milhões de pessoas sonham em navegar no Titanic, em vê-lo atracado no porto e em experimentar a sua magnificência única. O Titanic II será o navio onde os sonhos se realizam.”

A China está também a desenvolver uma réplica do Titanic. No entanto e ao contrário do projeto de Clive Palmer, esta réplica do Titanic não irá navegar. Ficará ancorado no local onde está a ser construído para ser um hotel, incluído no resort internacional de sete estrelas de Romandisea.