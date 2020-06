A jornalista Bruna Macedo foi assaltada e ameaçada com uma faca, este sábado de manhã, enquanto se preparava para entrar em direto para a CNN Brasil e quando já estava em plano.

A jornalista foi abordada por um homem que a ameaçou com uma faca e lhe levou os dois telemóveis. Foi durante um direto para fazer a cobertura das chuvas que têm assolado a cidade de São Paulo, no Brasil, nas margens do rio Tietê.

A jornalista foi tirada de plano e acabou por não entrar em direto e o pivot comunicou aos espectadores o que tinha acontecido e que ela estava bem.

Faz mais ou menos 20 minutos que aconteceu. A Bruna Macedo estava entrando no ar, num quadro dividido. Na imagem do meio, a Bruna é vista sendo abordada por um rapaz. Não deu para entender na hora o que estava a acontecer, se era um morador de rua a passar. Mas depois do que aconteceu, cortámos a imagem e ela explicou que foi roubada”, disse o pivot.

Ela entregou um celular, mas ele sabia que ela tinha dois, porque ela tem um particular e um corporativo”, acrescentou.

A jornalista regressou à redação, depois do sucedido.