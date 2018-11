A Casa Branca anunciou na quarta-feira que suspendeu a acreditação de um jornalista da cadeia televisiva norte-americana CNN, após uma tensa troca de palavras com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Jim Acosta divulgou, inclusive, um vídeo do momento em que foi impedido de entrar na sua conta de Twitter.

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R

— Jim Acosta (@Acosta) November 8, 2018