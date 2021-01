O histórico apresentador televisivo Larry King está infetado com a covid-19, de acordo com fontes familiares, citadas neste sábado.

King, de 87 anos, está hospitalizado no Cedars Sinai Medical Center, em Los Angeles, há, pelo menos, uma semana. Devido aos protocolos de segurança do hospital, nenhum dos três filhos pode visitá-lo.

Larry King tem um longo historial de problemas de saúde, tendo sofrido vários ataques cardíacos em 1987. Em 2017, revelou ter sido diagnosticado com cancro do pulmão, que acabaria por vencer.

Apresentou durante mais de 25 anos o programa “Larry King Live”, na CNN, onde ganhou o estatuto de ícone da televisão norte-americana. Retirou-se em 2010, depois de ter gravado mais de seis mil episódios, ganhando a alcunha de “Senhor Televisão”.

No ano passado, Larry King perdeu dois filhos no espaço de semanas. O seu filho Andy King morreu de ataque cardíaco em julho, seguido da sua filha Chaia King, que perdeu a vida aos 52 anos, vítima de cancro do pulmão.