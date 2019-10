Uma mulher foi encontrada morta com uma pitão enrolada à volta do seu pescoço, no estado do Indiana, Estados Unidos. A cobra teria cerca de dois metros e meio e na casa haveria cerca de 140 serpentes, segundo informação revelada pela polícia daquele estado.

A ocorrência deu-se por volta das 20:51 locais (00:51 em Lisboa) desta quarta-feira. As autoridades receberam uma chamada de emergência e encontraram Laura Hurst, de 36 anos, asfixiada com uma cobra no pescoço.

Segundo a polícia, das 140 cobras presentes no local, perto de 20 pertenceriam à vítima, que frequentava aquele local aproximadamente duas vezes por semana.

Uma autópsia vai ser realizada esta sexta-feira e deve esclarecer qual a causa da morte.

Esta espécie de pitão, a pitão reticulada, é nativa do sudeste asiático e é conhecida por ser a maior cobra do mundo, podendo chegar a atingir os 12 metros de comprimento e os 160 quilos de peso.

Este tipo de serpentes não possui veneno, matando as suas presas com recurso à força constritora do seu corpo, o que acaba por levar as vítimas à asfixia, e posteriormente à morte, como poderá ter sido o caso de Laura Hurst.