Motociclistas mascarados andam a atirar sacos plásticos com cobras para dentro das instalações de um dormitório de estudantes em Surabaya, na província indonésia de Papua, na Ilha de Java. As queixas na polícia dão conta de uma tentativa de “espalhar deliberadamente o terror”.

O dormitório em causa foi palco, há três semanas, de violentos protestos anti-Papua. Em causa, contra-manifestações levadas a cabo por elementos anti-independentistas, em resposta a um movimento pela independência da província de Papua.

De acordo com o jornal britânico “The Guardian”, os estudantes dizem que, por volta das 04:00 locais, quatro pessoas mascaradas, em duas motorizadas, pararam junto ao edifício e atiraram para dentro das instalações um saco plástico com um pitão com entre 15 a 20 quilos e outro saco com três cobras “agressivas”, que acabaram por fugir, espalhando-se nas instalações.

Não conseguimos apanhar três cobras agressivas, porque se introduziram nas sarjetas das instalações. A cobra maior, conseguimos apanhá-la, porque ela não chegou a sair do saco”, contou o estudante Yohanes Giyai ao The Guardian.

Os motoclistas fugiram, assim que os estudantes começaram a sair dos quartos. O jovem ouvido pelo jornal britânico diz que um grupo de pessoas, que ele suspeita serem autoridade indonésias, estavam a observar o edifício através de binóculos.

A polícia da ilha de Java confirma que está a investigar o incidente e que o dormitório está a ser vigiado pelas autoridades.