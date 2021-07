A embaixada de Cuba em Paris foi atacada, na última noite, com bombas incendiárias, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba.

O chefe da diplomacia cubana, Bruno Rodriguez, não adiantou mais pormenores ao anunciar o ataque, que aconteceu pouco antes da meia-noite local, ainda que tenha apontado o dedo aos Estados Unidos.

Considero o governo dos Estados Unidos responsável pelas contínuas campanhas contra o nosso país que encorajam estes comportamentos e pelos apelos à violência, com impunidade, a partir do seu território", disse Rodriguez.

Denunciamos ataque terrorista con cocteles molotov contra nuestra Embajada en París @EmbaCubaFrancia.



Responsabilizo al Gobierno de EEUU por sus continuas campañas contra nuestro país que alientan estas conductas y por llamados a la violencia, con impunidad, desde su territorio. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 26, 2021

Fontes da chancelaria indicaram que dois "cocktail molotov" atingiram a parte exterior da embaixada e um terceiro caiu no interior do edifício, onde causou um incêndio controlado por funcionários da missão.

Bombeiros e polícia deslocaram-se posteriormente ao local, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.

Não se registaram feridos, nem danos materiais, acrescentaram as mesmas fontes.

Durante as últimas três semanas, as embaixadas cubanas em diferentes cidades têm sido palco de manifestações contra e a favor do governo cubano, na sequência dos protestos que ocorreram na ilha, entre 11 e 12 de julho.

Cuba acusou os Estados Unidos de fomentar uma campanha na comunicação social destinada a desestabilizar a nação das Caraíbas, que está a atravessar uma grave crise económica exacerbada pela pandemia da covid-19 e pelas sanções norte-americanas.

