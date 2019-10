O Ministro do Interior de Tawain já confirmou que cinco pessoas estavam a circular no tabuleiro da ponte aquando do desabamento.

A queda da ponte fez com que um camião cisterna caísse à agua. A viatura acabou por destruir três barcos.

Várias embarcações de pesca deslocaram-se para o local para tentar encontrar desaparecidos.

O colapso aconteceu por volta das nove e meia da manhã (hora local).

O desastre ocorreu numa pequena, mas muito movimentada, vila de pescadores, na costa do Pacífico.

O norte de taiwan foi afetado pela passagem do tufão Mitag que gerou ventos fortes e chuvadas.