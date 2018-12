Pelo menos 272 pessoas foram detidas, neste sábado, para interrogatório em Paris durante a manifestação dos "coletes amarelos".

No total, 514 manifestantes foram identificados pelas autoridades, que lançaram já gás lacrimogéneo.

Os manifestantes continuam a forçar o contacto com a polícia, com os contingentes a manterem a máxima distância possível.

Com maior controlo policial nos Campos Elísios, Arco do Triunfo e Palácio do Eliseu, residência oficial do presidente francês, são esperados ajuntamentos importantes na Praça da Bastilha e na zona de Porte Maillot, ponto de chegada a Paris.

As autoridades, temendo o regresso dos tumultos urbanos à capital, reforçaram os controlos nas estações e realizaram buscas sistemáticas junto aos locais de concentração.

Nas ruas do centro de Paris foi, também, retirado quase todo o mobiliário urbano, de modo a que não possa servir de arma aos milhares de manifestantes esperados nos Campos Elísios.

Todas as lojas e restaurantes dos Campos Elísios e das imediações estão fechados e, tal como nos fins de semana passados, os transportes em várias zonas da cidade estão afetados com estações metro e de comboios fechadas durante todo o dia.

O protesto dos "coletes amarelos" levou as autoridades francesas a adotar múltiplas medidas preventivas, designadamente o reforço policial nas ruas, que envolve o desdobramento de mais de 90 mil agentes.

Sem organização formal e sem terem feito o pedido formal de manifestação, o protesto dos "coletes amarelos" em Paris é imprevisível.

Uma delegação de representantes, incluindo figuras como Benjamin Cauchy e Jacline Mouraud, reuniu-se sexta-feira com o primeiro-ministro Édouard Philippe, para tentar encontrar soluções para o impasse negocial que se arrasta há quatro semanas, mas esse gesto não foi acompanhado pela desmobilização da ação de protesto, que começou por ser contra os aumentos dos combustíveis.

A delegação de representantes do movimento "coletes amarelos" tinha feito ao longo da semana vários apelos para que uma quarta manifestação não ocorresse hoje em Paris, para evitar novos distúrbios e confrontos com a polícia.

Medidas de segurança contra "coletes amarelos" divulgadas na Internet

Parte das medidas de segurança das forças policiais planeadas para a manifestação dos “coletes amarelos” foram colocadas na internet.

Segundo fonte judicial, o Ministério Público de Paris abriu uma investigação para identificar a origem da divulgação desta informação.

"Um memorando do DSPAP (Departamento de Segurança e Proximidade com a Aglomeração) relativo ao dispositivo foi divulgado na internet. Trata-se de uma nota técnica que foi amplamente distribuída", referiu.

Segundo a mesma fonte, esta nota refere-se "apenas a parte do dispositivo, sobretudo ao das equipas mais ligeiras e mais móveis".

“Isso foi tido em conta na elaboração do dispositivo”, continuou.