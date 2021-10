A polícia francesa neutralizou esta sexta-feira um homem que estava armado com uma faca e que gritou "Allahu Akbar" (Deus é grande em árabe), na cidade de Colombes.

Segundo os meios de comunicação franceses, o homem terá ameaçado os agentes, acabando por ser baleado pelos mesmos. O jornal Le Figaro diz que o atacante foi ferido com gravidade por volta das 18:15 locais (17:15 em Portugal Continental), tendo sido levado para o hospital.

O ministro do Interior reagiu de imediato ao caso, elogiando o "sangue-frio" e a "coragem" dos agentes envolvidos: "Devemos continuar vigilantes" , alertou Gérald Darmanin.

Je salue le sang-froid des policiers de Colombes qui ont neutralisé un homme les menaçant avec un couteau. Plus que jamais, nous devons rester vigilants et plus que jamais, les forces de l’ordre sont en première ligne. Merci pour leur courage.