Tal como em vários países do mundo, a quarentena está a ser obrigatória para travar a propagação do novo coronavírus.

Mas no município de Tuchín, na Colômbia, foram adotadas medidas drásticas. Quem não cumprir o exigido é amarrado pelos pés numa estrutura de madeira, em plena praça pública.

A medida está prevista na lei e já fazia parte da tradição do povo indígena Zenú, da qual a população de Tuchín é descendente.

Aumentámos a base de força do município, juntamente com a Guarda Indígena, o Exército e a Polícia. As pessoas que não estão a cumprir as medidas obrigatórias de isolamento estão a ser castigadas. Queremos ser um exemplo de respeito e demonstrar que, apesar da diversidade existente no nosso território, as instituições estão a unir-se para proteger a saúde de todos”, afirmou o prefeito da cidade, Alexis Salgado, em entrevista ao jornal El Tiempo.