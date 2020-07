A polícia de Varese, no norte de Itália, intercetou este fim de semana um pacote suspeito e deu mais um passo para travar o tráfico de droga. Dentro do pacote suspeito estava cocaína escondida em grãos de café.

Segundo as autoridades, o pacote continha cerca de 500 grãos de café, que tinham sido abertos e cuidadosamente fechados com uma fina fita castanha.

No entanto, o que mais chamou à atenção da polícia foi o nome do remente: Santino D’Antonio, o nome da personagem de um mafioso do filme John Wick.

A embalagem tinha sido enviada de Medelín, na Colômbia, para o aeroporto de Malpensa, em Milão.