Várias localidades dos Estados Unidos e do Canadá estão em alerta devido a uma forte presença de ursos junto dos centros urbanos. As autoridades do Colorado afirmam ter registado 35 invasões a veículos e 9 a residências nos últimos dias.

O episódio mais recente deixou um buraco na parede de uma habitação. Um urso entrou na casa à procura de comida e saiu fazendo um buraco na estrutura. A confirmação veio da Polícia de Estes Park, que acredita que o urso terá sido atraído pelo cheiro a comida.

Esta invasão está a deixar a polícia e os parques em alerta. Várias são as recomendações à população para evitar um encontro com estes animais.

Para vossa segurança, e para a dos ursos, por favor fechem e tranquem todas as janelas e portas das vossas casas e carros. Façam disso uma rotina e confirmem que está tudo fechado antes de irem para a cama ou deixarem a casa", alertou a Colorado Parks & Wildlife.

Os ursos são atraídos pelo cheiro a lixo e a comida, e não parecem ter quaisquer problemas em aproximarem-se das zonas residenciais. Várias imagens mostram os animais a rondar os lixos ou mesmo a sair de carros.

📍 Lyons, Colo.

A bear breaks through a fence, sniffs around for trash. The bear backs the trash dumpster out. The bear tries to get into the dumpster, but cannot. It tries to take the bear resistant dumpster home with him, but cannot. No reward for this bear 🤗 #BearAware pic.twitter.com/jwTjnXWwhr — CPW NE Region (@CPW_NE) July 23, 2019

Ever wonder how a bear gets out of a car? 😬



Gentle reminder to keep your cars locked in bear country. #bearaware 🐻 via @CPW_SW pic.twitter.com/dARxxLp0Q9 — CO Parks & Wildlife (@COParksWildlife) July 11, 2019

As autoridades deixam os seguintes conselhos:

tranquem os carros e as casas

fechem o lixo

removam tudo o que possa atrair ursos

mantenham a vossa propriedade limpa

mantenham as vossas tendas ou locais de campismo limpos

usem embalagens à prova de ursos

mantenham as habitações livres do cheiro a comida

If you're camping in Colorado, you need to always be #BearAware. Sorry in advance for yelling...

📢KEEP YOUR TENTS AND CAMPSITES CLEAN📢 🚨 USE BEARPROOF CANISTERS AND BOXES 🚨 ⚠️ KEEP FOOD AND SCENTS OUT OF TENTS ⚠️ https://t.co/gjjSU0G32d — CO Parks & Wildlife (@COParksWildlife) July 26, 2019

A "época dos ursos" atinge várias cidades dos Estados Unidos e Canadá todos os anos, mas o problema parece ser mais grave este verão.

Algumas imagens mostram como ficou um dos carros depois da passagem de um urso.

Black bears don’t like dashboards. 🐻❌

They do like it when you leave your car unlocked. 🐻🖤 They don’t like it when they accidentally lock themselves inside in the process of making entry. 🐻 LOCK YOUR CAR! 😘 📸= Snowmass Village Police Department pic.twitter.com/nUjmSWbge9 — Matt Kroschel (@Matt_Kroschel) August 5, 2019

Além dos ursos, os parques do Colorado também emitiram recentemente um aviso para a presença de onças em zona urbana.