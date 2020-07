Um homem sobreviveu ao ataque de um urso que lhe invadiu a cozinha, no estado norte-americano do Colorado, na última sexta-feira. O homem sofreu alguns ferimentos no rosto e teve de receber tratamento hospitalar.

Dave Chernosky contou à CNN que se lembra de estar deitado na cama, ouvir um barulho vindo da cozinha e pensar “espero bem que não seja um urso”. “Sabia que era bem provável que fosse, mas tinha a esperança secreta de que fosse outra coisa qualquer quando me dirigi à cozinha”, contou.

Dave conta que se deparou com um enorme uso preto, de pé, ao lado do frigorífico. O animal tinha-lhe virado a cozinha do avesso: abriu armários e gavetas e tirou utensílios e produtos que espalhou pelo chão. O animal deveria ter uns 180 quilos, diz.

Dave tentou tirar o urso da cozinha, através da garagem. Mas, a determinada altura, o animal ter-se-á assustado e atacou-o.

Olhámos um para o outro e ele simplesmente deu-me um soco na cara, agarrou em mim, deu-me a volta e fez-me rodar de novo. Literalmente ouvi a minha cabeça a estalar. A pata de um urso não é assim tão macia e confortável”, descreve.

Apesar de ferido, Dave conseguiu colocar o urso do lado de fora da casa e pedir ajuda. O animal acabou capturado por agentes do Parque de Vida Selvagem e teve de ser eutanasiado.

Não se sabe como o animal entrou dentro de casa, mas as autoridades acreditam que terá usado a porta da frente, cuja tranca era de fácil abertura.

Dave Chernosky conta que os médicos lhe disseram que, por pouco, o urso não lhe atingiu os olhos e a carótida.