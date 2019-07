Um barco foi fortemente atingido por um relâmpago no Columbia Yacht Club, em Boston, nos Estados Unidos, na sequência de uma grande tempestade que afetou todo o estado de Massachusetts. As imagens de vídeo amador, captadas este sábado, mostram a violência do fenómeno.

O incidente, que aconteceu de forma repentina, não deixou ninguém ferido, mas por pouco. Segundo a CNN, os tripulantes tinham deixado a embarcação momentos antes.

Ed Mayo, comandante do barco, esclareceu depois que o barco estava preparado para participar numa regata no dia seguinte, entre Marblehead e Halifax.

A embarcação, cujos sistemas elétricos ficaram danificados, foi, entretanto, rebocada para uma avaliação mais extensa dos estragos.

Toda a área daquele estado norte-americano foi afectada por violentas tempestades no último fim-de-semana. De acordo com o canal de televisão RT, contabilizaram-se inúmeros episódios de trovoadas fortes e cortes de energia.

O National Weather Service aproveitou este episódio para relembrar os cidadãos, através das redes sociais, de que devem manter-se em casa sempre que há aviso de trovoadas fortes.

This video from Boston is a great example of why we say "When Thunder Roars, Go Indoors!" 😯 https://t.co/kLU5KgHBsv