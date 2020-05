Pelo menos 14 pessoas morreram esta sexta-feira colhidas por um comboio de mercadorias, no oeste da Índia, disseram responsáveis e meios de comunicação locais.

O Ministério dos Caminhos-de-Ferro escreveu na rede social Twitter que o maquinista viu o grupo de trabalhadores migrantes a caminhar pelos carris, mas não conseguiu travar a tempo.

A polícia indicou que dois trabalhadores ficaram feridos no acidente ocorrido no distrito de Aurangabad, no estado de Maharashtra, de acordo com a agência de notícias Press Trust of India (PTI).

A PTI acrescentou que o grupo regressava a casa, no estado central de Madhya Pradesh, depois de todos os elementos terem perdido os empregos devido ao confinamento forçado, observado em todo o país a partir de 25 de março para tentar impedir a propagação da Covid-19.

A maior parte dos transportes públicos foram suspensos, quando a medida entrou em vigor.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, recorreu também ao Twitter para lamentar a morte dos trabalhadores e prometeu ajudar centenas de milhares de trabalhadores retidos em todo o país.

No início desta semana, as autoridades começaram a reduzir as medidas de confinamento e a retomar a circulação ferroviária para permitir o regresso a casa de trabalhadores retidos em diferentes zonas do país.

No entanto, o número de comboios tem sido insuficiente para transportar todos os trabalhadores, com muitos a decidirem regressar a pé às localidades de origem.