Decorreu mais uma edição dos Comedy Wildlife Photography Awards, o concurso que premeia as fotografias mais engraçadas da vida animal.

O vencedor deste ano, de entre mais de sete mil entradas, foi o fotógrafo amador britânico Ken Jensen, com a sua fotografia de um macaco numa posição... desconfortável, enquanto se tenta apoiar no cabo de uma ponte sobre o rio Xun, em Yunnan, no sudoeste da China.

"Fiquei absolutamente entusiasmado quando soube que ganhei, sobretudo quando havia um bom número de fotografias fantásticas a concorrer", disse Jensen, que só submeteu a fotografia a concurso cinco anos após a ter tirado.

Nas categorias menores, destaque para a foto de John Speirs, vencedora do People's Choice Awards, que mostra um pombo com uma folha a cobrir-lhe a cabeça, e para a vencedora da categoria "Criaturas da Água", Chee Kee Teo, com a imagem de uma mãe-lontra a carregar o filho.