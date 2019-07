O Reino Unido não vai nomear um comissário europeu para o novo executivo comunitário, anunciou hoje no parlamento britânico o primeiro-ministro, Boris Johnson, num sinal de que o país vai sair da União Europeia (UE) a 31 de outubro.

Quero deixar claro o meu empenho absoluto em garantir que a nossa participação nacional na União Europeia está a chegar ao fim. E essa realidade precisa ser reconhecida por todas as partes", afirmou, numa primeira intervenção perante os deputados desde a indigitação na quarta-feira.

Boris Johnson entende que "há muitos funcionários públicos do Reino Unido brilhantes que acompanham reuniões após reuniões em Bruxelas e Luxemburgo, quando poderiam dedicar-se à preparação de novos acordos de comércio livre ou na promoção de um Reino Unido verdadeiramente global.

Com gesto simbólico da "libertação" desses funcionários, Boris Johnson disse que o governo não vai nomear um comissário "em quaisquer circunstâncias" para o executivo liderado por Ursula von der Leyen a iniciar funções em novembro.

O Reino Unido tinha previsto sair da UE a 29 de março, mas o chumbo pelo parlamento do acordo de saída negociado pelo governo de Theresa May com Bruxelas e a oposição a uma saída sem acordo levou a um adiamento do processo até 31 de outubro.