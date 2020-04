A aviação mundial está a viver tempos sem precedentes e esta poderá ser a maior crise a que alguma vez se assistiu.

Nos EUA, as três grandes companhias aéreas não deverão escapar a uma queda brutal. O futuro é sombrio, o presente é assustador: à drástica diminuição do tráfego, junta-se uma receita muito instável.

E as perspetivas não são animadoras. No terceiro trimestre do ano, quando milhões em assistência do governo chegarem ao fim, o cenário ainda deverá piorar, refere a Bloomberg.

Por exemplo, a Delta Airlines e a United Airlines começam a ponderar como é que vão reduzir as operações, já a American Airlines prepara-se para reduzir a frota e desfazer-se dos aviões mais antigos.

De acordo com a estimativa de um analista à Bloomberg, até 105 mil empregos podem ser pedidos em todo o setor.

Também na Austrália, a segunda maior companhia aérea do país, a Virgin Australia, está a passar por tempos complicados.

Devido à crise pandémica que o mundo atravessa, a empresa anunciou a suspensão de pagamentos, bem como que está sob administração judicial.