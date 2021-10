Depois de ter passado uma noite no hospital, a rainha Isabel II está de volta ao trabalho.

A monarca de 95 anos realizou,esta terça-feira uma reunião por vídeochamada com o embaixador da Coreia do Sul, Gunn Kim, e com o embaixador da Suíça, Markus Leitner.

Durante o encontro, Isabel II mostrou-se sorridente e bem-disposta.

A verdadeira mensagem por detrás desta participação é que, apesar das preocupações com a saúde da Rainha, nada a vai impedir de regressar ao trabalho.

🇰🇷🇨🇭Mr. Gunn Kim from the Republic of Korea and Mr. Markus Leitner from the Swiss Confederation each presented their ‘Credentials’ - a formal letter from their Head of State confirming that Her Majesty can trust them to speak on behalf of their country. pic.twitter.com/MhnbwNb4fD