Imagens inéditas da concubina do rei da Tailândia foram divulgadas pela casa real. O interesse em Sineenat Wongvajirapakdi, de 34 anos, foi tal, que o site do palácio ficou indisponível devido ao elevado número de internautas que quiseram aceder. Recorde-se que o rei Maha Vajiralongkorn, de 67 anos, atribuiu o título de concubina oficial a Sineenat Wongvajirapakdi em julho, numa cerimónia sob o olhar da mulher, a rainha Suthida, com quem se casara há apenas dois meses. Suthida é a quarta mulher de Vajiralongkorn e Sineenat, major-general do exército, foi a primeira a receber o título de concubina em quase um século. Em comunicado, citado pela BBC, a casa real tailandesa informou que tinha "ordenado a criação de uma biografia real" para a concubina, que é piloto, enfermeira e guarda-costas.