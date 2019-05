São barbas e bigodes com várias formas e feitios e foram apresentadas este fim de semana no "World Beard and Moustache Championship". O concurso que distingue os detentores dos melhores pelos faciais do mundo decorreu este fim de semana em Antuérpia, na Bélgica. Centenas de entusiastas participaram nesta iniciativa, que tem várias categorias, e que é realizada desde 1995. Este ano, as mulheres também participaram numa categoria específica, usando barbas e bigodes postiços