O governo do Reino Unido divulgou as moradas pessoas de mais de mil personalidades britânicas que vão ser condecoradas pela Rainha Isabel II, na tradicional cerimónia de Ano Novo. O músico Elton John, a cantora e atriz Olivia Newton-John e os realizadores Sam Mendes e Steve McQueen foram algumas das celebridades expostas com este lapso.

Várias pessoas que acederam à lista publicada no site do governo britânico reparam que os nomes associados ao “Quadro de Honra” da cerimónia de ano novo continham as moradas dos mesmos.

Em declarações ao The Guardian, o governo do Reino Unido afirmou ter-se tratado de um lapso, apenas visível durante uma hora. Fontes do governo excluem a possibilidade de se tratar de um ciberataque, assumindo tratar-se de um erro humano.