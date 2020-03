A polícia do estado norte-americano de Nova Jérsia resgatou o condutor de um camião em chamas esta quarta-feira.

Uma câmara presa à farda de um polícia registou o momento em que as autoridades correram para o camião a arder e salvaram a vítima de 63 anos, que foi enviada para um centro médico para avaliação e apresenta ferimentos ligeiros.

Segundo a polícia, o veículo colidiu com uma barra de proteção e um pilar da ponte antes de se incendiar. As autoridades conseguiram retirar o condutor do camião segundos antes deste explodir.

As causas do acidente estão ainda a ser investigadas.