A pandemia parou tudo menos os conflitos no mundo, marcados por anos de guerra, perseguições, violações, fome e pobreza, e que todos os anos obrigam milhares de pessoas, muitas crianças, a deixar as suas casas e as suas raízes em busca não de uma vida de sonho mas do sonho de uma vida.

Uma fotografia da Associated Press, considerada uma das melhores do ano, mostra um grupo de migrantes de Marrocos e do Bangladesh num pequeno barco sobrelotado ao largo da costa da Líbia, em janeiro, praticamente abandonados à sua sorte.

No início de 2020, cerca de 79,5 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas. Este total inclui 45,7 milhões de deslocados internos, 29,6 milhões de refugiados e outros deslocados à força para fora do país e 4,2 milhões de requerentes de asilo.

Cinco anos depois da crise migratória de 2015, pouco mudou.

Na galeria associada a este artigo está uma seleção das melhores fotos de 2020 para a agência noticiosa Associated Press.