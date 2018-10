Mais de 100 mil pessoas em todo o mundo estão desaparecidas, a maioria devido aos conflitos mundiais, segundo o Comité Internacional da Cruz Vermelha.

A informação foi prestada na segunda-feira no comité dos direitos Humanos da ONU por uma conselheira daquela instituição, Agnes Coutou, que sublinhou o facto de este ser o maior número já registado pela Cruz Vermelha.

Sabemos que esta é a ponta do iceberg e que representa apenas uma fração daqueles que são dados como desaparecidos devido a conflitos passados e atuais" , sublinhou a responsável.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha trabalha com as famílias de pessoas desaparecidas e autoridades em mais de 40 países afetados por conflitos.

As pessoas desaparecidas moldam a história das famílias, comunidades e sociedades profundamente", afirmou Coutou. "As consequências não resolvidas dos conflitos estendem-se por décadas e podem dificultar as perspetivas de paz", acrescentou.