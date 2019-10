Foi libertado durante a madrugada o jornalista espanhol detido ontem à noite pela polícia durante os distúrbios em Barcelona.

Albert García, do jornal El País, estava a trabalhar com identificação de jornalista visível quando foi imobilizado no chão por meia dezena de agentes e levado para uma carrinha policial.

Tudo aconteceu por volta das 22:30. Jornalistas no local contaram que o repórter estava a fotografar a detenção de um jovem manifestante quando foi detido e algemado com as mãos atrás das costas.

Relataram ainda que a polícia os proibiu de filmar a detenção. A polícia nacional espanhola disse que o fotógrafo do El Pais foi detido por empurrar um agente.