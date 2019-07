As congressistas democratas atacadas por Donald Trump numa série de mensagens no Twitter pediram aos norte-americanos para “não morderem o isco”. Numa conferência de imprensa, na segunda-feira, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley e Rashida Tlaib afirmaram que os comentários de Trump são apenas uma "manobra de distração" que pretende desviar atenções das políticas do presidente.

Isto é apenas uma manobra de distração do caos insensível e da cultura corrupta desta administração”, vincou Ayanna Pressley, em declarações aos jornalistas.

Pressley, congressista do Massachusetts, afirmou que os comentários de Trump são apenas esforços para “marginalizar e silenciar” as democratas.

As quatro mulheres insistiram que não se deve retirar o foco das políticas da administração norte-americana, nomeadamente em relação aos cuidados de saúde, à violência causada pelas armas e sobretudo às detenções de migrantes na fronteira com o México.

Os olhos da História estão postos em nós”, sublinhou Ilhan Omar, do Minnesota.

Nesta conferência de imprensa, Ilhan Omar e Rashida Tlaib, do Michigan, repetiram os seus apelos para que Trump seja impugnado.

A reação das congressistas democratas surge depois uma série de mensagens polémicas partilhadas por Trump no Twitter, no fim de semana. O presidente norte-americano disse para as congressistas voltarem para os seus países, apesar de todas serem cidadãs dos Estados Unidos. De resto, apenas Ilhan Omar, da Somália, nasceu fora do território norte-americano.

É tão interessante ver congressistas democratas ‘progressistas’, que vieram originalmente de países cujos governos são uma catástrofe total e completa, o pior [que existe], os mais corruptos e inaptos do mundo (se é que têm sequer governos a funcionar), a dizer agora, em voz alta e agressivamente, ao povo dos Estados Unidos, a maior e mais poderosa nação do mundo, como é que o nosso governo deve ser administrado.”

Por que é que não voltam [para os seus países] e vão ajudar os sítios completamente estragados e infestados de crime de onde vieram?”, questionou Trump.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

Os tweets do presidente republicano provocaram duras críticas dos democratas, que consideraram os comentários racistas e xenófobos.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou que Trump quer “voltar à América branca novamente” e anunciou que o Partido Democrata vai apresentar uma resolução para condenar as "mensagens xenófobas".

Mas Trump parece imune às críticas e na segunda-feira não só rejeitou a ideia de que os seus comentários foram racistas como insistiu que as democratas devem abandonar os Estados Unidos se se continuam a queixar das políticas do país.