Um bebé de seis semanas morreu no final da passada semana no estado do Connecticut, Estados Unidos. Após a autópsia, que se realizou esta segunda-feira, a criança foi diagnosticada com Covid-19, segundo revelou o governador daquele estado, esta quarta-feira.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19 . A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)

Ned Lamont acrescenta que o diagnóstico foi confirmado durante a noite desta segunda-feira, antes de dizer que este caso reforça a importância do isolamento social.

Durante a atualização diária dos números no Connecticut, o governador revelou que existe um total de 3.557 casos confirmados, dos quais 85 resultaram em óbitos. Mais de 700 pessoas estão hospitalizadas.

🆕UPDATE: Since yesterday, an additional 429 Connecticut residents tested positive for #COVID19, bringing the total to 3,557.



766 people have been hospitalized and there have been 85 fatalities.

More than 16,600 tests have been conducted statewide.

🔗https://t.co/FpgO8W27I0 pic.twitter.com/4Wtvq6jkCk