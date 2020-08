Connie Culp foi a primeira pessoas a receber um transplante facial nos Estados Unidos. Morreu quinta-feira e tinha 57 anos. A informação foi avançada pela Clínica de Cleveland, nas redes sociais, responsável pela intervenção cirurgíca. No entanto, não foi avançada a causa da morte.

We are saddened by the loss of Connie Culp, the first face transplant recipient in the U.S.



She was an inspiration to all of us at Cleveland Clinic. pic.twitter.com/gvuJCzf7Jd