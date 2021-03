O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou esta quinta-feira no Conselho de Segurança que “milhões de pessoas” no mundo correm o risco “da fome e da morte”, caso não exista uma “ação imediata” à escala global.

Na mesma intervenção, Guterres precisou que em cerca de 30 países “mais de 30 milhões de pessoas” estão próximas de serem declaradas em situação de fome.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) lembrou que “no fim de 2020, mais de 88 milhões de pessoas sofriam de fome aguda devido a conflitos e instabilidade, um aumento de 20% num ano”.

As projeções para 2021 indicam uma continuação desta tendência assustadora”, alertou Guterres diante do Conselho de Segurança (o órgão máximo das Nações Unidas devido à sua capacidade de fazer aprovar resoluções com caráter vinculativo), precisando que estas estimativas mostram que as crises de fome estão a intensificar-se e a propagar-se nas regiões do Sahel e do Corno de África, e a acelerarem em países como o Sudão do Sul, Iémen e Afeganistão.