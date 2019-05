Os líderes europeus vão iniciar as discussões sobre as designações para os cargos de topo da UE numa cimeira extraordinária em Bruxelas em 28 de maio, dois dias após as eleições europeias, anunciou, esta quinta-feira, o presidente do Conselho Europeu.

Gostaria de anunciar que, imediatamente após as eleições para o Parlamento Europeu (23 a 26 de maio), vou convocar, para 28 de maio, uma reunião de todos 28 líderes da UE, para começar o processo de nomeações. A minha intenção que a designação dos líderes das instituições da UE decorra de uma forma uma célere, tranquila e eficaz”, declarou Donald Tusk.

O presidente do Conselho Europeu, que falava na conferência de imprensa no final de uma cimeira informal em Sibiu, Roménia, sobre o futuro da Europa, disse que a sua intenção “é que o Conselho Europeu nomeie a nova liderança da UE em junho”, e adiantou que não hesitará em levar as decisões a votos se o consenso entre os líderes se revelar difícil.

Tusk asseverou que vai, naturalmente, seguir as regras dos Tratados, que preveem que estas nomeações para os lugares de topo, tendo em conta os resultados das eleições europeias, reflitam um “equilíbrio geográfico e demográfico, de modo a que grandes e pequenos países estejam representados nas posições mais altas”, bem como “equilíbrio de género e político”.

Claro que seria bom se conseguíssemos consenso em todas estas decisões, mas temos de ser realistas, e não hesitarei em colocar as decisões a votos se o consenso se revelar difícil de alcançar. O objetivo é simples: precisamos de instituições eficazes e, por isso, precisamos decisões rápidas”, disse.

Na sequência das eleições europeias, as escolhas para as lideranças das instituições compreendem as presidência do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, e ainda o cargo de Alto Representante da UE para a Política Externa, além da liderança do Banco Central Europeu (BCE).