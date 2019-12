Um vídeo de uma criança com síndrome de Down a consolar com um abraço um colega com autismo tornou-se viral.

O momento foi captado na sala de aula pela professora das duas crianças, na cidade de Jalisco, no México. Não se sabe exatamente quando foram captadas as imagens, mas foram postadas a 30 de novembro na página "Jalisco Oculto". Desde então, já tem mais de 11 mil comentários e 530 mil partilhas.

O rapaz com síndrome de Down é visto a limpar as lágrimas do colega antes de o envolver nos seus braços, numa tentativa de o animar.

Inspirados pelo vídeo, alguns utilizadores do Twitter partilharam fotografias de familiares e amigos, numa tentativa de dar mais força a quem vive com síndrome de Down.

My nephew has "Down" Syndrome. I put that in quotation marks because there is nothing downs about it.



I've never seen anybody w/ the ability to empathize like he does.



These kids truly have the most biggest hearts. They are so pure 😭❤️ pic.twitter.com/mkMaKl0zsK