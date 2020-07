Uma criança no estado norte-americano do Missouri ajudou a angariar mais de 3 mil dólares (2.660 euros) a vender limonadas para uma bombeira ferida.

A bombeira do distrito de Kinloch Arlydia Bufford, de 20 anos, estava a almoçar com uma amiga num restaurante quando um homem abriu fogo dentro do estabelecimento. A amiga de Bufford foi morta e a bombeira e outra cliente ficaram gravemente feridas.

Depois de ouvir a história, Cooper Wallweber, de cinco anos, e a irmã mais velha sentiram a necessidade de ajudar a bombeira de alguma forma.

Até ao momento, a família conseguiu angariar mais de 3 mil dólares para a bombeira ferida.

O chefe de bombeiros do distrito de Kinloch, Kevin J. Stewart, descreveu a ação do rapaz como inspiradora durante um momento especialmente difícil.

Soube que havia um rapaz no condado de St. Charles que montou uma banca de limonada para angariar dinheiro para a Arlydia. É tão incrível. Tocou-me ”, disse Stewart.

Os bombeiros do distrito de Kinloch disseram ainda que estão muito gratos pelo gesto da criança de quem “podemos retirar um exemplo durante esta altura difícil no mundo”.