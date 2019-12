Vários povos indígenas exigiram esta terça-feira respostas concretas no combate às alterações climáticas, reclamando uma ligação à natureza e ao território constantemente usurpado que custa a vida aos seus líderes e o futuro aos seus filhos.

O movimento Minga Indígena, que agrega povos de vários continentes, veio esta terça-feira ao pavilhão das agências do clima das nações Unidas na COP25, cimeira do clima que se realiza em Madrid, entregar uma carta, fazendo um apelo para que até sexta-feira se consigam respostas concretas às suas reclamações.

É um pedido de socorro para agora, para que se tome uma atitude", disse à agência Lusa a representante do povo Guarani do Brasil, Andreia Takwa, afirmando que "a exploração da terra, da floresta, da água pela mineração e o agronegócio" é uma realidade com que vivem diariamente.