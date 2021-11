A Indonésia considera “injusto” o acordo alcançado na COP26 para acabar com a desflorestação, isto apesar de o ter assinado dias antes.

Forçar a Indonésia a acabar com a desflorestação até 2030 é inapropriado e injusto. O grande desenvolvimento da era do presidente Joko Widodo não pode parar em nome da redução das emissões de carbono e da desflorestação”, escreveu Siti Nurbaya Bakar, ministro do Ambiente do país, numa publicação no Facebook, citada pelo The Guardian.