O desertor norte-coreano que foi baleado por guardas chineses enquanto tentava atravessar esta semana a fronteira com a China está infetado com o novo coronavírus , disse uma fonte chinesa ao Daily NK (site que atua como organização sem fins lucrativos e que reporta notícias sobre a Coreia do Norte com base em informadores).

A descoberta foi feita depois do homem ter sido transportado para o hospital, na sequência do tiro que um guarda disparou sobre ele quando tentava atravessar o rio Tumen, que separa a Coreia do Norte da China, no dia 20 de abril.

A mesma fonte acrescentou que o soldado se encontra de quarentena, após ter sido testado positivo para a Covid-19.

Agora, o seu caso sugere indícios mais fortes de que a Coreia do Norte também está a sofrer um surto do novo coronavírus, apesar de Pyongyang negar publicamente qualquer caso.

Aliás, o Daily NK, que conta com uma rede de informadores na Coreia do Norte, já tinha relatado vários casos suspeitos no país.

O site chegou mesmo a noticiar que no mês passado perto de 200 soldados morreram de “sintomas semelhantes aos do novo coronavírus” entre janeiro e fevereiro deste ano.

Números que têm sido impossíveis de confirmar uma vez que na Coreia do Norte conta com um sistema de saúde extremamente limitado.