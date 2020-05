Os órgãos de comunicação estatais norte-coreanos publicaram, esta segunda-feira, uma carta que líder do país, Kim Jong-un, terá escrito ao presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, por ocasião do Dia da Liberdade, que se celebra esta segunda-feira, 27 de abril.

A informação é avançada pela CNN, que sublinha que é impossível verificar a veracidade da informação, numa altura em que muito se tem especulado sobre a saúde de Kim Jong-un. O líder norte-coreano falhou vários compromissos nas últimas semanas, incluindo a celebração do aniversário do seu avô, a 15 de abril.

Na carta a Ramaphosa, de acordo com a agência norte-coreana de informação KCNA, Kim Jong-un terá expressado ao presidente sul-africano a certeza de que ambas as nações vão desenvolver de uma forma ininterrupta.

Este domingo, o conselheiro do presidente da Coreia do Sul Moon Chung-in disse à CNN que Kim Jong-un estava “vivo e bem de saúde”, refutando todas as especulações acerca do seu estado de saúde.

O conselheiro acrescentou ainda que o líder norte-coreano está hospedado desde 13 de abril em Wonsan, um resort à beira-mar no leste do país. "Nenhuma ação suspeita foi detetada até agora", reforçou.

Na semana passada, a cadeia de televisão norte-americana CNN tinha noticiado, citando um responsável norte-americano, que os EUA tinham acesso a informações de que Kim Jong-un estaria “em estado grave”, devido a complicações pós-operatórias.