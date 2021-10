O líder norte-coreano, Kim Jong-un, perdeu recentemente cerca de 20 quilos e muitas têm sido as preocupações com a sua saúde. O Serviço Nacional de Inteligência (NIS, na sigla em inglês) da Coreia do Sul vem agora assegurar que Kim continua saudável.

O NIS revelou, na quinta-feira, durante uma reunião parlamentar, que analisou o estado de saúde do líder norte-coreano através de várias técnicas de inteligência artificial. Kim Jong-un passou dos 140 para os 120 quilos.

A saúde de Kim tem estado nos holofotes dos meios de comunicação social, devido a sua evidente perda de peso. O seu súbito desaparecimento levantou várias dúvidas quanto à sucessão e estabilidade do regime.

A sua irmã, Kim Yo-jong, de 33 anos, chegou a chamar a atenção do mundo inteiro quando assumiu a liderança do país após o desaparecimento de Kim Jong-un.

Uma das teorias que surgiu nessa altura apontava que as imagens de Kim Jong-un seriam na verdade de um duplo. O NIS vem agora desmentir essas afirmações, que considera serem complemente infundadas.

Os serviços secretos da Coreia do Sul notaram também que foram retirados os retratos oficiais do pai do líder coreano, Kim Jong-il e do avô, Kim Il-sung, da sala de reuniões oficial do dirigente.

O seu pai e o seu avô, que governaram a Coreia do Norte antes dele, morreram devido a problemas cardíacos.

A Coreia do Norte fechou as fronteiras em janeiro de 2020 e o comércio com a China, o seu principal apoio económico e diplomático, ficou reduzido a quase nada.

As autoridades locais estão assim a lidar com o aumento dos preços dos bens e a escassez de medicamentos, o que tem acelerado a propagação de doenças transmitidas pela água, como a febre tifoide.

Embora a redução do comércio tenha limitado o fornecimento de materiais necessários à atividade industrial, as autoridades estão a pressionar os trabalhadores para aumentarem a produção. Uma fábrica explodiu mesmo na sequência do aumento do trabalho.

A Coreia do Norte ainda não comunicou quaisquer casos de coronavírus, embora os especialistas tenham questionado a veracidade deste registo aparentemente perfeito.

