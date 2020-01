O Presidente da Coreia do Sul defendeu hoje o reforço dos esforços diplomáticos com Pyongyang para permitir uma visita a Seul do líder norte-coreano, Kim Jong-un, que acaba de renunciar à moratória sobre os ensaios nucleares.

Este novo apelo de Moon Jae-in, que sempre defendeu o diálogo com a Coreia do Norte desde que foi eleito em 2017, surge menos de uma semana depois de Kim ter ameaçado, durante uma reunião do partido no poder, mostrar ao mundo "uma nova arma estratégica".

Perante os responsáveis partidários, Kim nunca mencionou a Coreia do Sul. Desde o fracasso da última cimeira com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Hanoi, em fevereiro, Pyongyang multiplicou as declarações contra o Sul e afirmou nada mais ter a debater com o país vizinho.

"Espero que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte possam desenvolver esforços conjuntos e criar condições para que decorra o mais rapidamente possível a visita recíproca do Presidente Kim Jong-un", declarou Moon, no discurso de ano novo.

O convite para uma visita a Seul foi dirigido a Kim durante a última cimeira intercoreana, em setembro de 2018, quando Moon se deslocou a Pyongyang, numa época que parece agora muito distante e durante a qual a península viveu uma excecional melhoria das relações bilaterais.

O Presidente sul-coreano avançou também a ideia de consultas com Pyongyang para apresentar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em agosto próximo, uma delegação única coreana no desfile das representações na cerimónia de abertura.

Foi sob uma bandeira coreana, com a península a azul sobre fundo branco, que as duas Coreias desfilaram em 2018, na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Uma equipa feminina coreana unificada participou no torneio de hóquei no gelo.

Após estes Jogos várias equipas unificadas foram formadas, para campeonatos de judo, basquetebol ou andebol.

A ideia de uma candidatura comum para a organização dos Jogos Olímpicos de 2032 chegou mesmo a ser avançada, mas há meses que esta "diplomacia desportiva" foi também suspensa.