O youtuber Corey La Barrie morreu no último domingo, no dia do 25º aniversário, na sequência de um acidente de viação, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Corey La Barrie seguia no banco do passageiro e, de acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, o óbito foi declarado no local. O condutor do veículo, cuja identidade não foi revelada, ficou gravemente ferido e está internado num hospital da cidade.

corey la barrie, thank you for everything you have done for us. thank you for giving me the best friends i could ever ask for. thank you for making me the happiest when i needed to. thank you. simply thank you. i love you so much. fly high 🕊💙 pic.twitter.com/hpdvJe0gs6