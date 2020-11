Enfermeira, ex-sem-abrigo, ativista do movimento Black Lives Matter e agora congressista. Cori Bush fez história esta terça-feira nas eleições dos Estados Unidos e tornou-se a primeira mulher negra eleita para o Congresso pelo Estado do Missouri.

Antes das primárias, a democrata, de 44 anos, era considerada uma “outsider” pela sua falta de experiência política e foi alvo de duras críticas durante a campanha.

Bush foi uma das ativistas que se destacou no movimento Black Lives Matter, na sequência da morte de Michael Brown, um jovem negro abatido pela polícia em Ferguson, em 2014.

A democrata tem sido, desde então, uma das vozes mais proeminentes do movimento pela justiça racial nos Estados Unidos, que, este ano, voltou a fazer-se ouvir com grandes manifestações depois da morte de George Floyd.

Na reação à sua eleição para o Congresso, Cori Bush afirmou, no Twitter, que vai levar a luta pela justiça racial "das ruas de Ferguson para o Congresso".

Mike Brown was murdered 2,278 days ago. We took to the streets for more than 400 days in protest. Today, we take this fight for Black Lives from the streets of Ferguson to the halls of Congress. We will get justice.