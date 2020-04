Deitados lado a lado de mão dada, Sandra, de 71 anos, e o marido, Giancarlos, de 73 anos, celebraram os 50 anos de casados num hospital italiano. O casal deu positivo covid-19 e estavam ambos internados nos cuidados intensivos.

A celebração simbólica durou 10 minutos, tendo em conta o estado frágil dos pacientes, e só foi possível graças a uma enfermeira do hospital descobriu a data que se aproximava e organizou tudo, juntamente com o resto do staff do hospital este encontro.

Na sua página do Facebook, Roberta Ferretti, a enfermeira responsável pelo encontro, explicou que trouxe de casa as velas de cera do aniversário dos 50 anos do marido e dois pequenos bolos de chocolate em forma de coração. A equipa colocou a tocar a marcha de casamento e juntou as camas, para que o casal pudesse dar as mãos com a pouca força que lhes restava.

A enfermeira contou ainda que Sandra chorou muito, pois estava preocupada com o marido, que lhe dizia repetidamente o quanto a amava.

Para os membros do hospital, são estes pequenos momentos que compensam os sacrifícios feitos na luta contra o coronavírus, que já matou mais de 21 mil pessoas em Itália, um dos países mais afetados pela pandemia.

Os filhos do casal, Gianluca e Andreia, receberam fotos da celebração e agradeceram ao hospital pelo maravilhoso presente, segundo eles os pais são um casal “à moda antiga”.

De acordo com os meios de comunicação italianos, o casal já se encontra melhor e já saiu dos cuidados intensivos.