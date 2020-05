O presidente do Brasil voltou este domingo a participar numa manifestação pró-governo, apesar das recomendações das autoridades de saúde, numa altura em que a América do Sul é, segundo a Organização Mundial de Saúde, o novo epicentro da pandemia de Covid-19. Dentro desse epicentro, o Brasil é o país mais afetado, mas Jair Bolsonaro continua a incentivar ajuntamentos.

Na concentração deste domingo, os manifestantes juntaram-se na Praça dos Três Poderes, na capital Brasília. Durante cerca de 40 minutos tiveram a companhia de Jair Bolsonaro, mas também de dois deputados e do ministro do Gabinete de Segurança Institucional.

Apesar de ter chegado ao local de máscara, o presidente brasileiro tirou a proteção assim que chegou ao pé da multidão. Rodeado de apoiantes e jornalistas, Jair Bolsonaro chegou mesmo a pegar uma criança ao colo e a colocar outra aos ombros, ainda que o distanciamento social continue a ser fortemente recomendado pelas autoridades de saúde. Houve ainda espaço a abraços e cumprimentos aos manifestantes.

Este tipo de protestos tem ocorrido quase todos os domingos, e não é a primeira vez que o presidente se junta a eles. Os apoiantes de Jair Bolsonaro insurgem-se contra o Supremo Tribunal Federal, que tem tomado várias decisões que têm provocado a reação do presidente.

A últimas das quais está relacionada com o levantamento do sigilo de um vídeo ocorrido a 22 de abril, e que mostra um conselho de ministros no qual, segundo o antigo ministro da Justiça, Sergio Moro, existem provas da alegada ingerência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal.

Ainda antes de se juntar aos manifestantes, o chefe de estado brasileiro já tinha partilhado um vídeo do grupo, captado a bordo do helicóptero em que seguia.