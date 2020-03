O Brasil proibiu a entrada de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, que cheguem de avião.

A medida, anunciada esta sexta-feira para combater a pandemia de Covid-19, será válida durante 30 dias.

Na quinta-feira, o país já havia imposto a mesma restrição nos portos e, na semana passada, foram fechadas as fronteiras terrestres com 10 países da América do Sul.

De fora desta medida ficam apenas os estrangeiros que forem cônjuges, filhos ou pais de um cidadão brasileiro, os imigrantes com residência de caráter definitivo no país, os estrangeiros ao serviço de um organismo internacional, os funcionários estrangeiros acreditado junto do governo brasileiro, os estrangeiros cujo ingresso seja autorizado pelo governo brasileiro com vista ao interesse público.

Também não se aplica a passageiros que façam escala no país, desde que o país de destino permita a entrada.

O Brasil já registou 92 mortos e mais de 3.000 infetados com Covid-19.

Segundo governo brasileiro, todas as regiões do país identificaram mortes pela Covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras