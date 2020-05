O Brasil registou esta terça-feira 1.179 mortes por Covid-19. Esta é a primeira vez que o país regista mais de 1.000 óbitos num só dia, elevando o total para 17.971.

De acordo com as autoridades de saúde, o número de casos confirmados com o novo coronavírus no Brasil aumentou para 271.62 .

A tutela informou também que 106.794 pacientes com Covid-19 já recuperaram, sendo que 146.863 continuam sob acompanhamento.

O Brasil é agora o segundo país do mundo com o maior número de novos casos, apenas atrás dos Estados Unidos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 320 mil mortos e infetou quase 4,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.