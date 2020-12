Paul Blackwell, de 62 anos, e Rose Mary Blackwell, de 65, estavam casados há 30 anos. Morreram os dois, há uma semana, depois de um último abraço, de mãos dadas e segurando as mãos dos filhos. Isso mesmo contou o seu filho Shawn Blackwell, em declarações à CNN.

De acordo com o filho, ambos estiveram internados no Harris Methodist Hospital, em Grand Prairie, no Texas. Estiveram nos cuidados intensivos e ambos chegaram a estar ventilados.

Ela era professora primária e ele professor de educação física e treinador de futebol. O filho conta que os pais trabalharam até ficarem infetados, no início do mês. A sua situação de saúde complicou-se e ambos foram internados nos cuidados intensivos e ligados a ventiladores.

Depois de duas semanas de internamento, os filhos tomaram a difícil decisão de mandar desligar as máquinas que os seguravam à vida, após lhes ser garantido pelos médicos que, em ambos os casos, não havia nada a fazer.

"Os médicos disseram que não tinham visto nenhuma progressão e as suas funções vitais gerais estavam a diminuir lentamente. Chegou a um ponto em que não havia mais nada que eles pudessem fazer."

"Eu e um irmão meu chegámos à conclusão que era melhor deixá-los ir em paz juntos. Eles estavam juntos e de mãos dadas. O meu irmão e eu estávamos a segurar as mãos dos meus pais também. Estávamos os quatro de mãos dadas, quando lhes foi removida a ventilação”.

O casal deixa quatro filhos e 20 netos. Sem meios para pagar os funerais de ambos, a família lançou um apelo na página Go Fund Me. Em quatro dias, angariaram cerca de 60 mil euros.