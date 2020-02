Jan e Dave Binskin são australianos e estavam de férias no cruzeiro Diamond Princess, quando foram “apanhados” pelo coronavírus. Desde o início do mês que estão de quarentena no porto de Yokohoma, em Tóquio. Mas, apesar do contratempo, fazem tudo o que podem para aproveitar bem o tempo. Por exemplo, encomendaram uma bela garrafa de vinho que lhes foi entregue, no navio, por um drone.

As peripécias do casal já foram notícia em diversos jornais e televisões de todo o mundo. Desde o início que Jan e Dave partilham o que fazem na sua página de Facebook. Tiram fotos, fazem vídeos e mostram como é possível contornar de forma única situações imprevistas.

Os últimos números apontam para mais de 450 casos positivos, de coronavírus, a bordo do cruzeiro. O casal sabe que, em breve, vai ser repatriado e levado para a Austrália, onde terá de fazer nova quarentena. A notícia foi avançada pelos próprios no Facebook.

Mesmo sem esconderem o desespero de estarem “fechados” há tanto tempo, a criatividade destes australianos parece não ter limites e, no dia dos namorados, até tentaram construir uma jangada “para fugirem” do cruzeiro. Mas não só, Jan também teve direito a uma prenda especial.